PÉZENAS DES IDÉES 5ÈME ÉDITION LA SOCIALE Pézenas

PÉZENAS DES IDÉES 5ÈME ÉDITION LA SOCIALE

Impasse Pillement Pézenas Hérault

Début : 2025-09-25

fin : 2025-09-25

2025-09-25

L’étonnante histoire de la sécu .

DOCUMENTAIRE

La sociale

Jeudi 25 septembre

20H Cinéma de Pézenas

Gilles Perret (César 2025 du meilleur documentaire pour La ferme des Bertrand) dresse en parallèle le

portrait d’un homme, l’histoire d’une longue lutte vers la dignité et le portrait d’une institution incarnée par ses acteurs du quotidien.

La Sociale rend justice à ses héros oubliés, mais aussi à une utopie toujours en marche, et dont bénéficient 68 millions de Français.

Un documentaire de Gilles Perret (2016) .

Impasse Pillement Pézenas 34120 Hérault Occitanie +33 4 67 90 19 08

