PÉZENAS DES IDÉES 5ÈME ÉDITION LA SOCIALE Pézenas

Impasse Pillement Pézenas Hérault
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Début : 2025-09-25
fin : 2025-09-25
2025-09-25
L’étonnante histoire de la sécu .
DOCUMENTAIRE
La sociale
Jeudi 25 septembre
20H Cinéma de Pézenas
Gilles Perret (César 2025 du meilleur documentaire pour La ferme des Bertrand) dresse en parallèle le
portrait d’un homme, l’histoire d’une longue lutte vers la dignité et le portrait d’une institution incarnée par ses acteurs du quotidien.
La Sociale rend justice à ses héros oubliés, mais aussi à une utopie toujours en marche, et dont bénéficient 68 millions de Français.
Un documentaire de Gilles Perret (2016) .
Impasse Pillement Pézenas 34120 Hérault Occitanie +33 4 67 90 19 08
