PÉZENAS DES IDÉES 5ÈME ÉDITION QUAND TU VEUX Pézenas

PÉZENAS DES IDÉES 5ÈME ÉDITION QUAND TU VEUX

6 Allée Général Montagne Pézenas Hérault

Début : 2025-09-25

fin : 2025-09-25

2025-09-25

Pièce hybride inspirée de témoignages récoltés sur l’application Tinder.

DANSE / THÉÂTRE

Quand tu veux

La compagnie KD Danse nous invite à découvrir en avant-première son projet de spectacle autour des

textes de Sébastien Joanniez qui évoquent en poésie le réel des expériences et l’illusion des rencontres on balaye vers la gauche et vers la droite, éliminant les candidats potentiels avec une rapidité déconcertante.

Ici, la partition chorégraphique met en mouvement une réalité illusoire, dont la chorégraphe Kirsten

Debrock s’empare pour montrer que la véritable connexion ne réside peut-être pas dans les mots ou les descriptions, mais dans le langage corporel, instinctif et viscéral.

Une sortie de résidence de la Compagnie KD Danse

Chorégraphie Kirsten Debrock

Interprétation Marie Pastorelli et Sébastien Portier

Texte Sébastien Joanniez

Design sonore Olivier Soliveret

Durée 30 min + discussion

Tout public à partir de 15 ans

Gratuit .

6 Allée Général Montagne Pézenas 34120 Hérault Occitanie

