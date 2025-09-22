PÉZENAS DES IDÉES 5ÈME ÉDITION REQUIEM POUR UN SMARTPHONE Pézenas
7 bis Rue Henri Reboul Pézenas Hérault
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Début : 2025-09-22
fin : 2025-09-22
2025-09-22
Trois courtes pièces qui s’imbriquent et questionnent les conséquences de la sur-numérisation de nos sociétés. Vous ne verrez plus jamais votre smartphone comme avant.
FABLE DE SOCIÉTÉ / THÉÂTRE
Requiem pour un smartphone
Lundi 22 septembre à 20H
Théâtre de Pézenas
L’objet du délit ? Un smartphone sur le ventre d’Amina, endormie dans les franges d’un désert. Smartphone autour duquel gravitent 3 personnages. Chacun va délivrer le récit qui le lie à cet objet de l’esclavage dans les mines du Congo à l’amour inconsidéré d’un homme pour cette femme pleine de colère.
Durée 1h25 + débat
Tout public à partir de 15 ans
Tarifs 17, 12, 7 et 5 €
Débat animé par La Cimade et l’équipe artistique. .
7 bis Rue Henri Reboul Pézenas 34120 Hérault Occitanie +33 4 67 32 59 23 billetterie-spectacle@ville-pezenas.fr
Tre brevi opere teatrali che si intrecciano e si interrogano sulle conseguenze dell’eccessiva digitalizzazione delle nostre società. Non vedrete più il vostro smartphone come prima.
