PÉZENAS DES IDÉES 5ÈME ÉDITION REQUIEM POUR UN SMARTPHONE Pézenas

PÉZENAS DES IDÉES 5ÈME ÉDITION REQUIEM POUR UN SMARTPHONE Pézenas lundi 22 septembre 2025.

PÉZENAS DES IDÉES 5ÈME ÉDITION REQUIEM POUR UN SMARTPHONE

7 bis Rue Henri Reboul Pézenas Hérault

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-22

fin : 2025-09-22

Date(s) :

2025-09-22

Trois courtes pièces qui s’imbriquent et questionnent les conséquences de la sur-numérisation de nos sociétés. Vous ne verrez plus jamais votre smartphone comme avant.

FABLE DE SOCIÉTÉ / THÉÂTRE

Requiem pour un smartphone

Lundi 22 septembre à 20H

Théâtre de Pézenas

L’objet du délit ? Un smartphone sur le ventre d’Amina, endormie dans les franges d’un désert. Smartphone autour duquel gravitent 3 personnages. Chacun va délivrer le récit qui le lie à cet objet de l’esclavage dans les mines du Congo à l’amour inconsidéré d’un homme pour cette femme pleine de colère.

Durée 1h25 + débat

Tout public à partir de 15 ans

Tarifs 17, 12, 7 et 5 €

Débat animé par La Cimade et l’équipe artistique. .

7 bis Rue Henri Reboul Pézenas 34120 Hérault Occitanie +33 4 67 32 59 23 billetterie-spectacle@ville-pezenas.fr

English :

50 years in the life of a farm?

MONDAY, SEPTEMBER 23, 2024

8PM PÉZENAS CINEMA

THE BERTRAND FARM

« A universal and moving documentary » Télérama

German :

50 Jahre im Leben eines Bauernhofs?

MONTAG, 23. SEPTEMBER 2024

20 UHR KINO IN PEZENAS

DER BAUERNHOF DER BERTRANDS

« Ein universeller und erschütternder Dokumentarfilm » Télérama

Italiano :

Tre brevi opere teatrali che si intrecciano e si interrogano sulle conseguenze dell’eccessiva digitalizzazione delle nostre società. Non vedrete più il vostro smartphone come prima.

Espanol :

¿50 años en la vida de una granja?

LUNES 23 DE SEPTIEMBRE DE 2024

20.00 H CINE PÉZENAS

LA GRANJA BERTRAND

« Un documental universal y profundamente conmovedor » Télérama

L’événement PÉZENAS DES IDÉES 5ÈME ÉDITION REQUIEM POUR UN SMARTPHONE Pézenas a été mis à jour le 2025-09-17 par 34 OT CAP D’AGDE MEDITERRANEE