PÉZENAS, SUR LES PAS DE MOLIÈRE JOURNEES EUROPEENNES DU PATRIMOINE Pézenas

20 Place du 14 juillet Pézenas Hérault

Tarif : – –

Début : 2025-09-21

fin : 2025-09-21

2025-09-21

Molière a séjourné à plusieurs reprises à Pézenas entre 1650 et 1656.

Avec un guide-conférencier, découvrez les lieux marqués par sa présence la boutique du barbier Gély et son fameux fauteuil, l’hôtellerie du bât d’argent, mais aussi le monument édifié en son honneur et sa mémoire toujours vivante au fil des rues et cet été, une incursion au théâtre, remarquable bonbonnière du 19e siècle, où Marcel Pagnol a prononcé Si Jean-Baptiste Poquelin est né à Paris, Molière est né à Pézenas .

– R-V Office de tourisme Place du 14 juillet

– sur réservation

RESERVATION A PARTIR DU 3 SEPTEMBRE

20 Place du 14 juillet Pézenas 34120 Hérault Occitanie +33 4 67 98 36 40 pezenas@capdagde.com

English :

With a guide, discover the places marked by his presence: the Gély barber store and its famous armchair, the Hôtellerie du Bât d?Argent, the monument built in his honor and this summer, a foray into the theater, a 19th-century bonbonnière, where Marcel Pagnol pronounced « If Jean-Baptiste Poquelin was born in Paris, Molière was born in Pézenas ».

German :

Entdecken Sie mit einem Fremdenführer die Orte, die von seiner Anwesenheit geprägt sind: den Laden des Barbiers Gély und seinen berühmten Sessel, die Hôtellerie du Bât d’Argent, das zu seinen Ehren errichtete Denkmal und diesen Sommer einen Ausflug ins Theater, eine Bonbonniere aus dem 19. Jahrhundert, wo Marcel Pagnol sagte: « Wenn Jean-Baptiste Poquelin in Paris geboren ist, ist Molière in Pézena

Italiano :

Con una guida, scoprite i luoghi segnati dalla sua presenza: la bottega del barbiere Gély e la sua famosa poltrona, l’Hôtellerie du Bât d’Argent, il monumento costruito in suo onore e, quest’estate, un’incursione nel teatro, una bomboniera del XIX secolo, dove Marcel Pagnol disse « Se Jean-Baptiste Poquelin è nato a Parigi, Molière è nato a Pézenas ».

Espanol :

Con un guía, descubra los lugares marcados por su presencia: la tienda del barbero Gély y su famoso sillón, la Hôtellerie du Bât d’Argent, el monumento construido en su honor y, este verano, una incursión en el teatro, una bombonera del siglo XIX, donde Marcel Pagnol dijo: « Si Jean-Baptiste Poquelin nació en París, Molière nació en Pézenas ».

