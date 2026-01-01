PÉZENAS, UN TRÉSOR D’ARCHITECTURE Pézenas

PÉZENAS, UN TRÉSOR D’ARCHITECTURE

20 Place du 14 juillet Pézenas Hérault

Tarif : 8 – 8 – 8 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-07

fin : 2026-01-21

Date(s) :

2026-01-07 2026-01-21 2026-02-04 2026-02-25 2026-03-11

En compagnie d’un guide-conférencier, venez découvrir une ville au patrimoine architectural remarquable. De nombreux hôtels particuliers témoignent du faste d’une cité qui fut la capitale politique du Languedoc au XVIIe siècle et qui porte en elle l’empreinte de ses illustres gouverneurs les ducs de Montmorency et le prince de Conti.

Départ 5 pers. min.

Rendez-vous Office de Tourisme 20 place du 14 juillet

Départ de visite le samedi à 10H

Départ de visite le mercredi à 14H30

Départ minimum 5 personnes Si le nombre minimal de participants n’est pas atteint, la visite ne pourra pas avoir lieu.

20 Place du 14 juillet Pézenas 34120 Hérault Occitanie +33 4 67 98 36 40 pezenas@capdagde.com

English :

In the company of a guide-lecturer, come and discover a city with a remarkable architectural heritage. Numerous private mansions bear witness to the splendor of a city that was the political capital of Languedoc in the 17th century and bears the imprint of its illustrious governors: the Dukes of Montmorency and the Prince of Conti.

