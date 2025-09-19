PÉZENAS, UN TRÉSOR D’ARCHITECTURE VISITES JOURNEES EUROPEENNES DU PATRIMOINE Pézenas

20 Place du 14 juillet Pézenas Hérault

Début : 2025-09-19

fin : 2025-09-20

2025-09-19 2025-09-20 2025-09-21

Dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine, en compagnie d’un guide-conférencier, venez découvrir une ville au patrimoine architectural remarquable.

De nombreux hôtels particuliers témoignent du faste d’une cité qui fut la capitale politique du Languedoc au XVIIe siècle.

Découvrez la maison consulaire et la salle où se tenaient les Etats du Languedoc qui porte en elle l’empreinte de ses illustres gouverneurs les ducs de Montmorency et le prince de Conti, protecteur de Molière.

– Rendez-vous devant l’Office de Tourisme de Pézenas 20 place du 14 juillet, 34120 Pézenas

– Sur réservation

– Départ minimum 5 personnes

– RESERVATION A PARTIR DU 3 SEPTEMBRE

20 Place du 14 juillet Pézenas 34120 Hérault Occitanie +33 4 67 98 36 40

English :

In the company of a guide-lecturer, come and discover a city with a remarkable architectural heritage. Numerous private mansions bear witness to the splendor of a city that was the political capital of Languedoc in the 17th century and bears the imprint of its illustrious governors: the Dukes of Montmorency and the Prince of Conti.

German :

Entdecken Sie in Begleitung eines Fremdenführers eine Stadt mit einem bemerkenswerten architektonischen Erbe. Jahrhundert die politische Hauptstadt des Languedoc war und die Spuren ihrer berühmten Gouverneure trägt: der Herzöge von Montmorency und des Prinzen von Conti.

Italiano :

Nell’ambito delle Giornate Europee del Patrimonio, venite a scoprire una città dal notevole patrimonio architettonico in compagnia di una guida.

Numerose case cittadine testimoniano lo splendore di una città che nel XVII secolo era la capitale politica della Linguadoca.

Espanol :

En compañía de un guía-conductor, venga a descubrir una ciudad con un notable patrimonio arquitectónico. Numerosas mansiones privadas atestiguan el esplendor de una ciudad que fue la capital política del Languedoc en el siglo XVII y que lleva la huella de sus ilustres gobernantes: los duques de Montmorency y el príncipe de Conti.

