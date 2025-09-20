PÉZENAS, VISITE DE L’ÉGLISE SAINTE-URSULE ET DE L’HÔTEL MONTMORENCY JOURNEES EUROPEENNES DU PATRIMOINE Pézenas

PLACE JUSTIN PAULINIER Pézenas Hérault

Début : 2025-09-20

fin : 2025-09-20

2025-09-20

Dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine, en compagnie d’un guide-conférencier, venez faire une incursion dans deux monuments ouverts exceptionnellement. L’église Sainte-Ursule, bâtie en 1686, présente un remarquable retable baroque sculpté par Jacques Thomas. Juste en face, l’hôtel dit de Montmorency est le premier hôtel particulier à la française, entre cour et jardin, édifié à Pézenas au début du 17ème siècle. Sa porte d’entrée monumentale est inspirée des modèles de Serlio.

– Rendez-vous Place Justin Paulinier 34120 Pézenas

– Sur réservation

– RESERVATION A PARTIR DU 3 SEPTEMBRE

– Visite de 45 mn

PLACE JUSTIN PAULINIER Pézenas 34120 Hérault Occitanie +33 4 67 98 36 40 pezenas@capdagde.com

English :

As part of the Journées Européennes du Patrimoine (European Heritage Days), join a guide and discover two monuments that are exceptionally open. Sainte-Ursule Church, built in 1686, features a remarkable Baroque altarpiece. Opposite, the Hôtel de Montmorency is the first French-style townhouse, set between courtyard and garden, built in Pézenas in the early 17th century.

German :

Im Rahmen der Europäischen Tage des Kulturerbes können Sie in Begleitung eines Fremdenführers zwei Denkmäler entdecken, die ausnahmsweise geöffnet sind. Die 1686 erbaute Kirche Sainte-Ursule besitzt einen bemerkenswerten barocken Altaraufsatz. Das gegenüberliegende Hôtel de Montmorency ist das erste französische Herrenhaus mit Hof und Garten, das Anfang des 17.

Italiano :

Nell’ambito delle Giornate europee del patrimonio, unitevi a una guida per scoprire due monumenti aperti su prenotazione. La chiesa di Sainte-Ursule, costruita nel 1686, presenta una notevole pala d’altare barocca. Di fronte, l’Hôtel de Montmorency è la prima casa di città in stile francese, tra cortile e giardino, costruita a Pézenas all’inizio del XVII secolo.

Espanol :

En el marco de las Jornadas Europeas del Patrimonio, únase a un guía y descubra dos monumentos abiertos por acuerdo especial. La iglesia Sainte-Ursule, construida en 1686, posee un notable retablo barroco. Justo enfrente, el Hôtel de Montmorency es la primera casa urbana de estilo francés, entre patio y jardín, construida en Pézenas a principios del siglo XVII.

