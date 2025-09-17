PÉZENAS, VISITE GUIDEE AU FIL DE L’EAU Pézenas

Tarif : 8 – 8 – 8 EUR

Tarif : 8 – 8 – 8 EUR

Début : 2025-09-17

Voici une visite inédite l’eau utile à tous. Venez découvrir Pézenas d’une façon méconnue du lit naturel de la Peyne à la fontaine de la maison consulaire, cette visite sera l’occasion de retracer l’histoire de l’alimentation en eau de Pézenas, à travers de nombreux éléments patrimoniaux conservés dans la ville.

20 Place du 14 juillet Pézenas 34120 Hérault Occitanie +33 4 67 98 36 40

English :

As part of the Journées du Patrimoine: l’eau utile à tous, come and discover Pézenas in a little-known way. From the natural bed of the Peyne to the fountain at the Maison Consulaire, this tour will retrace the history of Pézenas?s water supply, through the many heritage features preserved in the town.

German :

Im Rahmen des Tages des Kulturerbes: Wasser für alle, entdecken Sie Pézenas auf eine unbekannte Art und Weise. Vom natürlichen Flussbett der Peyne bis zum Brunnen des Konsulatshauses bietet dieser Besuch die Gelegenheit, die Geschichte der Wasserversorgung von Pézenas anhand zahlreicher in der Stadt erhaltener Kulturgüter nachzuvollziehen.

Italiano :

Venite a scoprire Pézenas come non l’avete mai vista prima. Dal letto naturale della Peyne alla fontana della Maison Consulaire, questo tour ripercorrerà la storia dell’approvvigionamento idrico di Pézenas, attraverso i numerosi elementi del patrimonio conservati nella città.

Partenza 5 pers. min.

Espanol :

En el marco de las Jornadas del Patrimonio: el agua útil para todos, venga a descubrir Pézenas de una forma poco conocida. Desde el lecho natural del Peyne hasta la fuente de la Casa Consular, esta visita será la ocasión de recorrer la historia del abastecimiento de agua de Pézenas a través de los numerosos elementos patrimoniales conservados en la ciudad.

