PÉZENAS, VISITE GUIDEE DU THEATRE JOURNEES EUROPEENNES DU PATRIMOINE Pézenas

PÉZENAS, VISITE GUIDEE DU THEATRE JOURNEES EUROPEENNES DU PATRIMOINE

7 Bis RUE HENRI REBOUL Pézenas

Dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine, découvrez la Grande histoire du Petit théâtre de Pézenas. Ancienne chapelle du 17e siècle, transformée en théâtre en 1804, ce théâtre à l’italienne vit plusieurs fois son décor modifié. Lieu emblématique de la ville, il ferma en 1948 et sommeilla jusqu’à sa magnifique restauration pour rouvrir en 2012. Venez le découvrir le temps d’une visite.

– Rendez-vous au théâtre 7 bis Rue Henri Reboul, 34120 Pézenas

– Durée 45 minutes

– Sur réservation

– RESERVATION A PARTIR DU 3 SEPTEMBRE

+33 4 67 98 36 40 pezenas@capdagde.com

English :

As part of the European Heritage Days, discover the history of the Petit Théâtre de Pézenas. Formerly a 17th-century chapel, transformed into a theater in 1804, this Italian-style theater has seen its décor modified several times.

German :

Entdecken Sie im Rahmen der Europäischen Tage des Kulturerbes die große Geschichte des Kleinen Theaters von Pézenas. Jahrhundert, das 1804 in ein Theater umgewandelt wurde. Das Bühnenbild dieses Theaters im italienischen Stil wurde mehrmals verändert.

Italiano :

Nell’ambito delle Giornate Europee del Patrimonio, scoprite la grande storia del Petit Théâtre de Pézenas. Ex cappella del XVII secolo, trasformata in teatro nel 1804, questo teatro in stile italiano ha subito diverse modifiche nell’arredamento.

Espanol :

En el marco de las Jornadas Europeas del Patrimonio, descubra la gran historia del Petit Théâtre de Pézenas. Antiguamente una capilla del siglo XVII, transformada en teatro en 1804, este teatro a la italiana ha visto modificada su decoración en varias ocasiones.

