Pézenas : visite guidée sur les pas de Molière Office de tourisme de Pézenas Pézenas

Pézenas : visite guidée sur les pas de Molière Dimanche 21 septembre, 16h30 Office de tourisme de Pézenas Hérault

Gratuit. Réservation obligatoire. Nombre limité de places.

Début : 2025-09-21T16:30:00 – 2025-09-21T18:00:00

Fin : 2025-09-21T16:30:00 – 2025-09-21T18:00:00

Sur les pas de Molière à Pézenas

Entre 1650 et 1656, Molière séjourne à plusieurs reprises à Pézenas, où il puise une part de son inspiration.

Avec un guide-conférencier, partez à la découverte des lieux emblématiques liés à sa présence :

la boutique du barbier Gély et son célèbre fauteuil,

l’hôtellerie du Bât d’Argent,

le monument érigé en son honneur,

et bien d’autres clins d’œil à sa mémoire, toujours vivante au détour des rues de la ville.

Une visite incontournable pour les amoureux de théâtre et d’histoire !

Office de tourisme de Pézenas 20 Place du 14 Juillet, 34120 Pézenas Pézenas 34120 Hérault Occitanie

