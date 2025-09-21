PÉZENAS, VISITE LUDIQUE EN FAMILLE JOURNEES EUROPEENNES DU PATRIMOINE Pézenas

PÉZENAS, VISITE LUDIQUE EN FAMILLE JOURNEES EUROPEENNES DU PATRIMOINE Pézenas dimanche 21 septembre 2025.

PÉZENAS, VISITE LUDIQUE EN FAMILLE JOURNEES EUROPEENNES DU PATRIMOINE

20 PLACE DU 14 JUILLET Pézenas Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-21

fin : 2025-09-21

Date(s) :

2025-09-21

Dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine, en compagnie d’un guide-conférencier, laissez-vous conter la ville en famille et partez à la découverte de Pézenas le nez en l’air afin d’en découvrir les multiples trésors.

Dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine, en compagnie d’un guide-conférencier, laissez-vous conter la ville en famille et partez à la découverte de Pézenas le nez en l’air afin d’en découvrir les multiples trésors.

– Rendez-vous Office de tourisme de Pézenas, 20 Place du 14 Juillet, 34120 Pézenas

– Sur réservation

RESERVATION A PARTIR DU 3 SEPTEMBRE

#ESCAPADEPATRIMOINE

#ESCAPADEALINFINI

#JEP .

20 PLACE DU 14 JUILLET Pézenas 34120 Hérault Occitanie +33 4 67 98 36 40 pezenas@capdagde.com

English :

As part of the Journées Européennes du Patrimoine (European Heritage Days), join a guide for a family storytelling tour of Pézenas and discover its many treasures.

German :

Im Rahmen der Europäischen Tage des Kulturerbes können Sie mit Ihrer Familie in Begleitung eines Fremdenführers die Stadt erkunden und Pézenas mit erhobener Nase erkunden, um seine zahlreichen Schätze zu entdecken.

Italiano :

Nell’ambito delle Giornate Europee del Patrimonio, una guida sarà a disposizione per raccontarvi la città in famiglia e potrete scoprire i numerosi tesori di Pézenas con il naso all’aria.

Espanol :

En el marco de las Jornadas Europeas del Patrimonio, un guía le contará todo sobre la ciudad en familia y podrá descubrir los numerosos tesoros de Pézenas con la nariz al aire.

L’événement PÉZENAS, VISITE LUDIQUE EN FAMILLE JOURNEES EUROPEENNES DU PATRIMOINE Pézenas a été mis à jour le 2025-08-28 par 34 OT CAP D’AGDE MEDITERRANEE