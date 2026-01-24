Pezzettino Bibliothèque municipale Allauch

Pezzettino

Mercredi 4 février 2026.

A 15h. Bibliothèque municipale 164 Avenue du Général de Gaulle Allauch Bouches-du-Rhône

Spectacle Pezzettino le mercredi 4 février à 15h

Par l’Atelier des artistes en exil Vlada Milovskaya poétesse et cinéaste Anna Litomina, guitariste, chanteuse et comédienne.

Inspiré du livre de Leo Lionni (l’Ecole des loisirs, 1977), ce conte visuel et philosophique vous entraîne dans l’itinéraire initiatique d’un petit personnage en quête de lui-même.

Ce spectacle de marionnettes aborde avec délicatesse les thèmes de la différence, de la solitude et des mondes intérieurs.

Durée 50 minutes

Tout public .

Bibliothèque municipale 164 Avenue du Général de Gaulle Allauch 13190 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 91 10 49 30 bibliotheque@allauch.com

English :

Pezzettino show Wednesday, February 4 at 3 p.m

