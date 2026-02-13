PF Comédie Club, Poney Fringant, Bordeaux

PF Comédie Club 25 février – 22 avril, certains mercredis Poney Fringant Gironde

5€ pour soutenir les artistes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-02-25T20:00:00+01:00 – 2026-02-25T22:30:00+01:00

Fin : 2026-04-22T20:00:00+02:00 – 2026-04-22T22:30:00+02:00

Le Poney Fringant lance son PF Comédie Club

À l’USJ et au PF, la création est permanente. Le PF Comédie Club s’inscrit naturellement dans cette continuité, comme une nouvelle étape !

C’est quoi un comédie club ?

Un comédie club, c’est une scène d’humour vivante et intimiste.

Les humoristes y jouent des formats courts, testent de nouveaux textes, prennent des risques et travaillent leurs vannes au plus près du public.

Ici, pas de spectacle figé ni de grandes mises en scène. On assiste à la création en direct, dans une vraie proximité, tout en bienveillance, verre à la main

Le PF Comédie Club, c’est donc :

des humoristes confirmés et émergents,

des passages courts,

des textes en rodage,

des prises de risque assumées,

du rire brut,

et un lien direct avec le public.

Maître de cérémonie : Louis MC

Line-up du 25-02 : Antoine Lourinho, Mona Bureau, Calvin Bavoux, Leo Dumon.

Entrée : 5€ pour soutenir toute la line-up.

Inscription sur Hello Asso

Poney Fringant 97 rue Malbec 33800 Bordeaux Bordeaux 33800 Nansouty – Saint-Genès Gironde Nouvelle-Aquitaine

