PFL Lyon LDLC Arena Décines-Charpieu
PFL Lyon LDLC Arena Décines-Charpieu samedi 13 décembre 2025.
PFL Lyon
LDLC Arena 5 Avenue Simone Veil Décines-Charpieu Rhône
Tarif : 45 – 45 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-13 17:00:00
fin : 2025-12-13
Date(s) :
2025-12-13
La PFL signe son grand retour à la LDLC Arena de Lyon-Décines le 13 décembre 2025 !
LDLC Arena 5 Avenue Simone Veil Décines-Charpieu 69150 Rhône Auvergne-Rhône-Alpes
English :
PFL returns to the LDLC Arena in Lyon-Décines on December 13, 2025!
German :
PFL feiert am 13. Dezember 2025 sein Comeback in der LDLC Arena in Lyon-Décines!
Italiano :
La PFL tornerà all’Arena LDLC di Lione-Décines il 13 dicembre 2025!
Espanol :
La PFL volverá al LDLC Arena de Lyon-Décines el 13 de diciembre de 2025
L’événement PFL Lyon Décines-Charpieu a été mis à jour le 2025-10-03 par Lyon Tourisme et Congrès ONLYLYON Tourisme