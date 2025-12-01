PFL Lyon LDLC Arena Décines-Charpieu

PFL Lyon

LDLC Arena 5 Avenue Simone Veil Décines-Charpieu Rhône

Tarif : 45 – 45 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-13 17:00:00

fin : 2025-12-13

Date(s) :

2025-12-13

La PFL signe son grand retour à la LDLC Arena de Lyon-Décines le 13 décembre 2025 !

.

English :

PFL returns to the LDLC Arena in Lyon-Décines on December 13, 2025!

German :

PFL feiert am 13. Dezember 2025 sein Comeback in der LDLC Arena in Lyon-Décines!

Italiano :

La PFL tornerà all’Arena LDLC di Lione-Décines il 13 dicembre 2025!

Espanol :

La PFL volverá al LDLC Arena de Lyon-Décines el 13 de diciembre de 2025

