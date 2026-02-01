PFSC Spartacus Pithiviers

PFSC Spartacus

Le ciné-club PFSC organise un Ciné-Goûter exceptionnel le dimanche 22 février à 14h au Cinéma Le Mail de Pithiviers ! Au programme la projection du film culte Spartacus de Stanley Kubrick avec Kirk Douglas, suivie d’un moment convivial autour d’un goûter pour toute la famille.

Le ciné-club Pithiviers Fait Son Cinéma (PFSC) invite les cinéphiles à une immersion dans l’Antiquité le dimanche 22 février à 14h. Dans le cadre de sa 12ème saison, l’association propose une séance Ciné-Goûter au Cinéma Le Mail de Pithiviers.

Le public redécouvre sur grand écran l’épopée légendaire de Spartacus , réalisée par Stanley Kubrick. Ce classique du septième art réunit un casting prestigieux Kirk Douglas, Laurence Olivier et Tony Curtis. Cette fresque historique, récompensée par quatre Oscars, transporte les spectateurs au cœur de la révolte des esclaves contre Rome. L’événement conjugue culture et gourmandise puisque la projection est suivie d’un goûter partagé, idéal pour échanger ses impressions dans une ambiance chaleureuse. .

26 Mail Ouest Pithiviers 45300 Loiret Centre-Val de Loire

The PFSC ciné-club is organizing an exceptional Ciné-Goûter on Sunday February 22 at 2pm at the Cinéma Le Mail in Pithiviers! On the program: a screening of Stanley Kubrick’s cult film Spartacus , starring Kirk Douglas, followed by an afternoon snack for the whole family.

