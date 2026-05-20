Phalsbourg

Phals’Bike

2 Allée des Sports Phalsbourg Moselle

Tarif : – – EUR

10

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2026-06-14 07:30:00

fin : 2026-06-14

Date(s) :

2026-06-14

Préparez-vous à rouler à travers des sentiers variés, entre forêts, chemins vallonnés et panoramas à couper le souffle. Seul, en famille ou entre amis, venez relever le défi et partager un moment unique, où dépassement de soi et plaisir seront au rendez-vous. Alors, prêts à enfourcher votre vélo, VTT ou gravel et à vivre une journée inoubliable ?Tout public

10 .

2 Allée des Sports Phalsbourg 57370 Moselle Grand Est phalsbike@gmail.com

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English :

Get ready to ride through a variety of trails, forests, hilly paths and breathtaking panoramas. Alone, with family or friends, come and take up the challenge and share a unique moment, where you’ll surpass yourself and have fun. So, are you ready to get on your bike, mountain bike or gravel and enjoy an unforgettable day?

L’événement Phals’Bike Phalsbourg a été mis à jour le 2026-05-20 par OT PAYS DE PHALSBOURG