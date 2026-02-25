Phantom Boy + Atelier Effets spéciaux 10 ans du Félix Cinéma Le Félix Labouheyre

Phantom Boy + Atelier Effets spéciaux 10 ans du Félix

Cinéma Le Félix 2, rue de l’hôtel de ville Labouheyre Landes

Gratuit

Début : 2026-03-07

fin : 2026-03-07

2026-03-07

Atelier Effets spéciaux animé par Killian Glasser de l’association DCPMC avant la séance de Phantom Boy.

Phantom Boy est le 1er film diffusé au Félix en 2016.

A partir de 7 ans

Places limitées inscription auprès du cinéma nécessaire

Atelier gratuit Projection payante

Synopsis

Leo, 11 ans, possède un pouvoir extraordinaire. Avec Alex, un policier, il se lance à la poursuite d’un vilain gangster qui veut s’emparer de New York à l’aide d’un virus informatique. À eux deux, ils ont 24 heures pour sauver la ville… .

Cinéma Le Félix 2, rue de l’hôtel de ville Labouheyre 40210 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 08 11 68 cinema.labouheyre@gmail.com

English :

Special effects workshop led by Killian Glasser from DCPMC before the screening of Phantom Boy.

Phantom Boy is the 1st film shown at Félix in 2016.

Ages 7 and up

Places are limited please register at the cinema

Free workshop Charge for screening

