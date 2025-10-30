PHARAON, AKHENATON LE MAUDIT THEATRE DE LA VIOLETTE Toulouse

PHARAON, AKHENATON LE MAUDIT

THEATRE DE LA VIOLETTE 67 Chemin Pujibet Toulouse Haute-Garonne

Début : 2025-10-30 20:00:00

fin : 2025-11-01 21:10:00

Seul sur son trône, abandonné de tous, le pharaon Akhenaton se retrouve face à ses contradictions. Confronté à la haine de ses ministres, il tente d’éviter un coup d’état.

Père du monothéisme, il se bat contre les religions ancestrales et engendre la première guerre de religion. Délaissé par son épouse Nefertiti, on veut l’éloigner de son fils Toutankhamon. Qui veut la chute de la XVIIIème dynastie égyptienne ?

Redécouvrons les grandes heures de l’Egypte ancienne à travers ses pharaons, ses dieux, son peuple incroyable.

Et revivons ensemble la grandeur qui en a fait la civilisation la plus incroyable de tous les temps ! .

THEATRE DE LA VIOLETTE 67 Chemin Pujibet Toulouse 31200 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 73 18 51 contact@theatredelaviolette.com

Alone on his throne, abandoned by all, Pharaoh Akhenaton is faced with his own contradictions. Faced with the hatred of his ministers, he tries to avoid a coup d?état.

Allein auf seinem Thron, von allen verlassen, sieht sich Pharao Echnaton mit seinen Widersprüchen konfrontiert. Er sieht sich mit dem Hass seiner Minister konfrontiert und versucht, einen Staatsstreich zu verhindern.

Solo sul suo trono, abbandonato da tutti, il faraone Akhenaton deve affrontare le sue contraddizioni. Di fronte all’odio dei suoi ministri, cerca di evitare un colpo di Stato.

Solo en su trono, abandonado por todos, el faraón Akenatón se enfrenta a sus contradicciones. Enfrentado al odio de sus ministros, intenta evitar un golpe de Estado.

