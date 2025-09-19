Phare de Calais Phare de Calais Calais

Phare de Calais Vendredi 19 septembre, 10h00, 14h00

Début : 2025-09-19T10:00:00 – 2025-09-19T12:00:00

Fin : 2025-09-19T14:00:00 – 2025-09-19T18:00:00

Venez admirer l’un des joyaux du patrimoine maritime de notre région ! C’est une occasion unique de visiter la salle de découverte de l’Histoire des phares, de monter au sommet, de profiter d’une vue imprenable de la Côte d’Opale jusqu’à la Grande Bretagne et d’en apprendre davantage sur l’histoire de ce monument emblématique construit en 1848.

Le phare de Calais fut construit en 1848, électrifié en 1883 et automatisé en 1992. Il remplaça la tour du Guet du XIIIe siècle. En effet, à l'époque, on allumait un feu au sommet de la tour afin d'aiguiller les marins. Il est bâti près du centre-ville, ce qui est assez rare pour les phares. On accède à la lanterne par 271 marches. Il a échappé à la destruction pendant la Seconde Guerre mondiale. De jour il se distingue des autres phares côtiers environnants par sa couleur blanche et le dessous de lanterne en noir.

Journées européennes du patrimoine 2025

