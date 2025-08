Phare en fête Lieu-dit Saint-Cava Plouguerneau

Phare en fête Lieu-dit Saint-Cava Plouguerneau dimanche 17 août 2025.

Lieu-dit Saint-Cava Ile Wrac'h Plouguerneau Finistère

Début : 2025-08-17 17:30:00

fin : 2025-08-17 19:30:00

2025-08-17

L’association Îles et Phares du Pays des Abers (IPPA) vous invite à sa fête estivale annuelle sur l’Ile Wrac’h

Au programme

-concert du groupe SEIM, trio magnétique aux influences rock et celtiques

-visite guidée de notre exposition estivale dans la maison- phare « Retour au phare » d’ Eugénie Baccot, photographies, et « Conter l’horizon, narrer la lumière » d’Aurélie Jourdain, dessins.

– animations pour enfants des ateliers maquillage et paillettes seront proposés par les bénévoles de l’association.

-buvette payante sur place .

Lieu-dit Saint-Cava Ile Wrac’h Plouguerneau 29880 Finistère Bretagne

