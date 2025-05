Phare Ouest Jazz Jam – Cabaret Vauban Brest, 20 mai 2025 21:00, Brest.

Finistère

Phare Ouest Jazz Jam Cabaret Vauban 17 Avenue Clemenceau Brest Finistère

Début : 2025-05-20 21:00:00

Chers amis musiciens et amateurs de Jazz, venez partager un moment musical unique.

Musicien, ou simplement passionné de musique, c’est l’occasion idéale de se retrouver, d’improviser et de créer ensemble dans une ambiance conviviale et détendue. .

