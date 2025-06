Pharmacie familiale et apéritif à base de plantes sauvages – Monistrol-sur-Loire 26 juillet 2025 10:00

Haute-Loire

Pharmacie familiale et apéritif à base de plantes sauvages allée du château Monistrol-sur-Loire Haute-Loire

Tarif : 60 – 60 – 60 EUR

Début : Samedi 2025-07-26 10:00:00

fin : 2025-07-26 17:00:00

2025-07-26

Pharmacie familiale et apéritif avec les plantes sauvages dans les gorges du Bilhard, découverte et cueillette des plantes sauvages comestibles pour consacrer la fin de journée à la préparation d’un apéritif savoureux avec Charlie Braesch. Sur réservation

allée du château

Monistrol-sur-Loire 43120 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 66 03 14

English :

Family pharmacy and aperitif with wild plants in the gorges du Bilhard, discover and gather edible wild plants to devote the end of the day to preparing a tasty aperitif with Charlie Braesch. On reservation

German :

Familienapotheke und Aperitif mit Wildpflanzen in der Bilhard-Schlucht, Entdecken und Sammeln von essbaren Wildpflanzen, um am Ende des Tages mit Charlie Braesch einen schmackhaften Aperitif zuzubereiten. Auf Reservierung

Italiano :

Farmacia familiare e aperitivo con piante selvatiche nelle gole del Bilhard, scoprire e raccogliere piante selvatiche commestibili per passare il resto della giornata a preparare un gustoso aperitivo con Charlie Braesch. Solo su prenotazione

Espanol :

Farmacia familiar y aperitivo con plantas silvestres en las gargantas de Bilhard, descubra y recoja plantas silvestres comestibles para pasar el resto del día preparando un sabroso aperitivo con Charlie Braesch. Sólo con reserva

