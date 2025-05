Pharmakon / Reboot – La Criée centre d’art contemporain Rennes, 5 juin 2025, Rennes.

Pharmakon / Reboot La Criée centre d'art contemporain Rennes 5 juin – 7 septembre

exposition personnelle de Violaine Lochu

Explorant la voix et le langage comme vecteurs d’échanges et de métamorphoses, la pratique artistique de Violaine Lochu se situe à la croisée des arts visuels, de la musique expérimentale et de la poésie sonore. Fruits de longs temps de recherche et d’immersion, ses œuvres créent des passerelles entre univers contemporains et anciens, savants et populaires, humains et non humains. Les rencontres et les collaborations sont au cœur de sa démarche.

L’exposition _Pharmakon / Reboot_ se déploie autour de chants et de gestes de guérison. Les œuvres ont été réalisées à partir de paroles recueillies auprès de rennais et de rennaises, mais aussi de rencontres avec des herboristes, ethnobotanistes et magnétiseurs. Violaine Lochu traduit et recompose cette matière en écritures plastiques et musicales, qui prennent la forme de costumes-partitions, de dessins-écritures, de vidéo performances, des pièce sonores et de performances in situ.

_Pharmakon / Reboot_ nous invite à écouter, à échanger et à nous demander : comment l’art participe-t’il à entrer en résonnance et à prendre soin de celles, de ceux et ce qui nous entourent ?

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-06-05T14:00:00.000+02:00

Fin : 2025-09-07T19:00:00.000+02:00

La Criée centre d’art contemporain Pl. Honoré Commeurec, 35000 Rennes Centre Rennes 35000 Ille-et-Vilaine