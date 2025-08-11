PHÈDRE ! 2BCOMPANY FRANÇOIS GREMAUD Route de Vendres Béziers

PHÈDRE ! 2BCOMPANY FRANÇOIS GREMAUD

Route de Vendres Domaine de Bayssan Béziers Hérault

Racine comme vous ne l’avez jamais entendu drôle, brillant, exalté ! Un bijou d’intelligence et de légèreté, salué au Festival d’Avignon et au-delà.

Phèdre !, c’est la tragédie de Racine… racontée par un orateur passionné, drôle et débordant d’admiration. Seul en scène, Romain Daroles transforme une conférence en véritable performance théâtrale.

Avec humour, érudition et enthousiasme, il explore la langue racinienne, les généalogies mythologiques et la force des passions. Peu à peu, emporté par son amour du texte, il se met à incarner les personnages, à jouer les alexandrins, et à transmettre, avec une joie communicative, toute la beauté de ce chef-d’oeuvre.

Phèdre ! n’est pas une tragédie, mais un hommage vibrant à la puissance du théâtre vivant, où l’on rit, s’émerveille, et redécouvre un classique. Un moment de partage généreux, drôle et éclairé, à la croisée de la conférence, du solo de théâtre et de la déclaration d’amour à la scène.

Distribution

Conception, mise en scène François Gremaud

Texte François Gremaud d’après Jean Racine

Avec Romain Daroles

Assistanat à la mise en scène Mathias Brossard

Lumières Stéphane Gattoni .

English :

Racine as you’ve never heard him before: funny, brilliant, exalted! A jewel of intelligence and lightness, acclaimed at the Avignon Festival and beyond.

All audiences aged 15 and up

German :

Racine, wie Sie ihn noch nie gehört haben: witzig, brillant, exaltiert! Ein Juwel der Intelligenz und Leichtigkeit, das auf dem Festival von Avignon und darüber hinaus gefeiert wurde.

Für alle Altersgruppen ab 15 Jahren

Italiano :

Racine come non l’avete mai sentito prima: divertente, brillante, esilarante! Un gioiello di intelligenza e leggerezza, acclamato al Festival di Avignone e non solo.

Per tutti i tipi di pubblico, a partire dai 15 anni

Espanol :

Racine como nunca antes lo habías oído: ¡divertido, brillante, estimulante! Una joya de inteligencia y ligereza, aclamada en el Festival de Aviñón y más allá.

Para todos los públicos a partir de 15 años

