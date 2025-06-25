Phèdre Théâtre d’Arles Arles

Phèdre

Du mercredi 7 au jeudi 8 janvier 2026 de 20h à 21h30. Théâtre d’Arles 34 Boulevard Georges Clémenceau Arles Bouches-du-Rhône

Tarif : 14 – 14 – 14 EUR

Début : Jeudi 2026-01-07 20:00:00

fin : 2026-01-08 21:30:00

2026-01-07

Phèdre, un drame intérieur

Phèdre est l’épouse de Thésée avec lequel elle a un enfant. Thésée est parti en voyage et tout le monde le croit mort. Phèdre se retrouve seule au palais face à son beau-fils Hippolyte pour lequel elle éprouve une attirance irrépressible.



Œnone, sa proche nourrice machiavélique, la pousse à céder à son désir, mais au retour inattendu de Thésée, elle accuse alors Hippolyte d’inceste… Son père furieux le maudira et il en mourra. C’est Théramène, le conteur et slameur Jaky Ido, qui décrit le tragique de cette histoire d’amour. .

Théâtre d’Arles 34 Boulevard Georges Clémenceau Arles 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 52 51 51 info@theatre-arles.com

English :

Phèdre, an inner drama

German :

Phädra, ein inneres Drama

Italiano :

Phèdre, un dramma interiore

Espanol :

Phèdre, un drama interior

