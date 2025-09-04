Phèdre Parvis des Droits de l’Homme Lannion

Phèdre Parvis des Droits de l’Homme Lannion jeudi 12 février 2026.

Phèdre

Parvis des Droits de l’Homme Carré Magique Lannion Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-12 20:00:00

fin : 2026-02-12

Date(s) :

2026-02-12

Voilà mon cœur c’est là que ta main doit frapper.

Mariée à Thésée, roi d’Athènes, Phèdre est secrètement amoureuse de son beau-fils Hippolyte, et fait tout pour le cacher. Lorsque la mort de Thésée est annoncée, elle se met soudain à croire à la possibilité de cet amour. La tragédie est en marche, et avec elle l’une des plus belles œuvres de Racine.

Dans cette pièce où la passion amoureuse et le pouvoir sont des sujets prédominants, quelle est la place du désir de la femme ? Qu’est-ce qui est moral, et qu’est-ce qui ne l’est pas ?

Cette adaptation d’Anne-Laure Liégeois nous interroge sur le parcours des femmes à travers les époques et sur la condition féminine. Portée par huit interprètes talentueux·ses, cette tragédie classique, réinvestie par des corps, des voix et une scénographie d’aujourd’hui, fait entendre toute sa beauté incandescente. .

Parvis des Droits de l'Homme Carré Magique Lannion 22300 Côtes-d'Armor Bretagne

