PHIL KALFON LE STOCK Mennecy

PHIL KALFON Samedi 29 novembre, 21h00 LE STOCK Essonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-11-29T21:00:00 – 2025-11-29T22:30:00

Fin : 2025-11-29T21:00:00 – 2025-11-29T22:30:00

Philippe Kalfon, guitariste autodidacte avec une carrière époustouflante et presque impossible à décrire de manière exhaustive sera de retour sur la scène du Stock ! Il jouera des morceaux de son dernier album (Perfect world) mais également quelques reprises (Gary Moore, Toto, VH, Police, Billy Idol…)

Youtube

LE STOCK 7 rue Charles Péguy, 91540 Mennecy Mennecy 91540 Le Village Levitt Essonne Île-de-France https://www.le-stock-mennecy.fr/ https://www.facebook.com/lestockmennecy/?locale=fr_FR [{« data »: {« author »: « Philippe Kalfon », « cache_age »: 86400, « type »: « video », « title »: « Philippe Kalfon teaser live Pacific 20 10 24 », « thumbnail_url »: « https://i.ytimg.com/vi/d-03GLF9P0Q/sddefault.jpg », « version »: « 1.0 », « url »: « https://www.youtube.com/watch?v=d-03GLF9P0Q », « thumbnail_height »: 480, « author_url »: « https://www.youtube.com/channel/UCDWjHNyAkqhaHo9LcW3UpOg », « thumbnail_width »: 640, « options »: {« _end »: {« label »: « End on », « placeholder »: « ex.: 11, 1m10s », « value »: « »}, « _start »: {« label »: « Start from », « placeholder »: « ex.: 11, 1m10s », « value »: « »}, « _cc_load_policy »: {« label »: « Closed captions », « value »: false}}, « html »: «

« , « provider_name »: « YouTube »}, « link »: « https://www.youtube.com/watch?v=d-03GLF9P0Q »}] Au coeur de la ville de Mennecy, dans le sud de l’Essonne, se niche un lieu singulier, où la passion pour la bière artisanale et la musique se mêlent dans une ambiance conviviale et festive. Un bar à bière qui transcende les frontières de la simple taverne pour devenir un véritable temple dédié à la dégustation de bières artisanales de qualité ainsi qu’à la découverte musicale.

Ouvert l’après-midi aussi bien pour travailler, que pour se détendre entre amis autour de jeux de société, le Stock est ouvert en soirée pour profiter d’animations diverses comme des soirées spéciales (Anniversaire du Stock, Soirée That’s My Jam, Halloween, Saint Patrick), des soirées vinyles, des cabarets de théâtre d’improvisation, des soirée stand-up, des blind test, les vernissages d’artistes émergents des soirées JAM scènes ouvertes aux artistes, des soirées Tremplin…

Mais le Stock est aussi et surtout un lieu offrant des concerts de styles variés chaque week-end.

dans le cadre du Festival Culture Bar-Bars Rock