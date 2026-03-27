Phil Langero + La Chute d’un Corps + Appleheart Ateliers de Bitche Nantes
Phil Langero + La Chute d’un Corps + Appleheart Ateliers de Bitche Nantes samedi 11 avril 2026.
Date et horaire de début et de fin : 2026-04-11 20:00 –
Gratuit : non 5 € plus ou moins Tout public
Clair-obscur de Pâques pour danser l’indansable, marécage de printemps, exorcismes des temps modernes ! Phil Langero – harsh folk / kraut noise (Cork) La Chute d’un Corps – doom jazz sombre & méchant (Caen) Appleheart – défense post-industrielle de l’hystérie lunatique (Nantes)
Ateliers de Bitche Centre-ville Nantes 44000
http://www.ateliersdebitche.org https://www.facebook.com/events/954784833907172
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