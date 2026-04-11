Phil Langero + La Chute d’un Corps + Appleheart, Ateliers de Bitche, Nantes

Phil Langero + La Chute d’un Corps + Appleheart Samedi 11 avril, 20h00 Ateliers de Bitche Loire-Atlantique

5 € plus ou moins

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-11T20:00:00+02:00 – 2026-04-11T23:59:00+02:00

Fin : 2026-04-11T20:00:00+02:00 – 2026-04-11T23:59:00+02:00

Clair-obscur de Pâques pour danser l’indansable, marécage de printemps, exorcismes des temps modernes !

Phil Langero – harsh folk / kraut noise (Cork)

La Chute d’un Corps – doom jazz sombre & méchant (Caen)

Appleheart – défense post-industrielle de l’hystérie lunatique (Nantes)

Ateliers de Bitche 3 Rue de Bitche, Nantes Nantes 44000 Centre-Ville Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « https://www.facebook.com/events/954784833907172 »}]

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