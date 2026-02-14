Phil Mélo Fédéré et Raphaël Lopez en concert, Salle Yves Robert, Saint-Hilarion

Phil Mélo Fédéré et Raphaël Lopez en concert Samedi 28 mars, 20h30 Salle Yves Robert Yvelines

Entrée libre dans la limite des places disponibles

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-03-28T20:30:00+01:00 – 2026-03-28T22:30:00+01:00

Fin : 2026-03-28T20:30:00+01:00 – 2026-03-28T22:30:00+01:00

Salle Yves Robert 27 route de Rambouillet 78125 Saint-Hilarion Saint-Hilarion 78125 Yvelines Île-de-France

L’ACL reçoit le groupe Phil Mélo Fédéré et Raphaël Lopez pour un concert jazz manouche et chanson swing. Concert saint-hilarion