Phila-Cholet Salle des fêtes Cholet

Phila-Cholet

Salle des fêtes Avenue Anatole Manceau Cholet Maine-et-Loire

Début : 2025-11-22 09:00:00

fin : 2025-11-22 18:00:00

2025-11-22 2025-11-23

Exposition philatélique interrégionale avec 35 collections en compétition soit près de 2000 feuilles d’album sur les sujets les plus divers.

Émission en tirage limité d’un livret de 4 timbres poste choletais et d’une carte postale souvenir avec la Maison de tisserand et l’oblitération spéciale Mouchoir de Cholet .

Salle des fêtes Avenue Anatole Manceau Cholet 49300 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 30 78 14 28 apcholet@orange.fr

