PHILAPOSTEL LORRAINE- Vente premier jour timbre Art Déco Place Stanislas Nancy

Place Stanislas DESTINATION NANCY OFFICE DE TOURISME Nancy Meurthe-et-Moselle

Vendredi 2025-10-17 09:30:00

2025-10-17 18:30:00

2025-10-17

Le 17 octobre 2025, l’association Philapostel Lorraine met en vente anticipée un timbre Art déco créé par Lisa Derocle Ho-Léong, en partenariat avec le musée des Arts décoratifs situé 107 rue de Rivoli 75001 PARIS.

A PARIS, l’émission philatélique et l’exposition 1925-2025 retrace un siècle d’Art déco entre héritage et création contemporaine.

A NANCY, le timbre, le souvenir, le document philatélique et un souvenir philatélique sur carte et enveloppe, spécial NANCY, seront vendus en avant-première à l’Office du Tourisme Métropolitain, place Stanislas.Tout public

English :

On October 17, 2025, the Philapostel Lorraine association is putting an Art Deco stamp designed by Lisa Derocle Ho-Léong on early sale, in partnership with the Musée des Arts Décoratifs, 107 rue de Rivoli 75001 PARIS.

In PARIS, the philatelic issue and exhibition 1925-2025 retraces a century of Art Deco between heritage and contemporary creation.

In NANCY, the stamp, souvenir, philatelic document and a philatelic souvenir on card and envelope, special for NANCY, will be sold in preview at the Office du Tourisme Métropolitain, place Stanislas.

German :

Am 17. Oktober 2025 bietet der Verein Philapostel Lorraine in Zusammenarbeit mit dem Musée des Arts décoratifs in 107 rue de Rivoli 75001 PARIS eine von Lisa Derocle Ho-Léong entworfene Art-Déco-Briefmarke zum Vorverkauf an.

In PARIS zeichnet die Briefmarkenausgabe und die Ausstellung 1925-2025 ein Jahrhundert des Art déco zwischen Erbe und zeitgenössischer Kreation nach.

In NANCY werden die Briefmarke, das Souvenir, das philatelistische Dokument und ein philatelistisches Souvenir auf Karte und Umschlag, speziell für NANCY, als Vorpremiere im Office du Tourisme Métropolitain, Place Stanislas, verkauft.

Italiano :

Il 17 ottobre 2025, l’associazione Philapostel Lorraine mette in vendita anticipata un francobollo Art Déco disegnato da Lisa Derocle Ho-Léong, in collaborazione con il Musée des Arts Décoratifs, 107 rue de Rivoli, 75001 Parigi.

A PARIGI, l’emissione filatelica e la mostra 1925-2025 ripercorrono un secolo di Art Déco tra patrimonio e creazione contemporanea.

A NANCY, il francobollo, il souvenir, il documento filatelico e il souvenir filatelico su cartoncino e busta, speciale NANCY, saranno venduti in anteprima presso l’Office du Tourisme Métropolitain, place Stanislas.

Espanol :

El 17 de octubre de 2025, la asociación Philapostel Lorraine pone a la venta anticipada un sello Art Déco diseñado por Lisa Derocle Ho-Léong, en colaboración con el Musée des Arts Décoratifs, 107 rue de Rivoli, 75001 París.

En PARÍS, la emisión filatélica y la exposición 1925-2025 recorren un siglo de Art Déco entre patrimonio y creación contemporánea.

En NANCY, el sello, el recuerdo, el documento filatélico y el recuerdo filatélico en tarjeta y sobre, especial NANCY, se venderán en primicia en la Office du Tourisme Métropolitain, place Stanislas.

