ConstelNation : Bat Dawid, Magic Malik, Comte, Macri, Gouband / Nduduzo Makhathini Philharmonie de Paris Paris dimanche 31 août 2025.

1/ Nduduzo Makhathini

En une dizaine d’années, le pianiste Nduduzo Makhathini s’est imposé comme l’un des grands d’aujourd’hui, aux avant-postes du renouveau d’un jazz spirituel qu’il investit de façon personnelle et informée. Dans le district d’uMgungundlovu où il a grandi, à l’est de l’Afrique du Sud, les traditions zouloues connectent depuis longtemps musique, guérison et pratiques spirituelles. La fréquentation de différentes églises puis des disques du quartet classique de John Coltrane – où officie le maître McCoy Tyner – façonnent également son jeu et un style puissant. Repéré en 2016 au sein de Shabaka and The Ancestors, le pianiste a depuis rejoint le label Blue Note, où sont parus ses trois derniers albums, acclamés par la critique – dont uNomkhubulwane en 2024. Une ambitieuse suite en trois mouvements où piano, voix, batterie et contrebasse charrient des légendes, une histoire, une mémoire, les traces de rituels anciens.

2/ ConstelNation

Angel Bat Dawid, Magic Malik, Richard Comte, Nick Macri & Toma Gouband

Depuis 2013, le réseau The Bridge organise de nouvelles formes de coopération entre musiciens français et nord-américains – notamment celles et ceux issus de la vibrante scène de Chicago. Près de 140 instrumentistes, répartis en quartets ou quintets, bénéficient d’un luxe inestimable : le temps long des échanges et de la création, concrétisé par des tournées sur les deux continents. Le quintet ConstelNation réunit ainsi le contrebassiste Nick Macri et la clarinettiste, pianiste et vocaliste Angel Bat Dawid, basés à Chicago, et trois musiciens français : le flûtiste Magic Malik, le guitariste Richard Comte et le batteur Toma Gouband. Entre incantations spirituelles, polyrythmiques buissonnières, éclairs bruitistes ou échappées psychédéliques, c’est un sentiment de liberté absolue qui saisit devant ces musiciens audacieux – à l’image de la batterie augmentée de Toma Gouband où branchages, pierres et objets agissent comme des sortilèges.

Un concert hors-formats pour voir ailleurs et plus loin, avec la musique puissamment spirituelle du pianiste sud-africain Nduduzo Makhathini et le pont transatlantique imaginé par le quintet ConstelNation, autour notamment de Magic Malik et Angel Bat Dawid.

Le dimanche 31 août 2025

de 16h00 à 19h00

payant Tout public.

Philharmonie de Paris 221 Av. Jean Jaurès 75019 Paris

