PHILIBERT LE MAGICIEN – ESPACE WE WELCOME – LAGNY SUR MARNE Lagny-Sur-Marne

PHILIBERT LE MAGICIEN Début : 2026-01-17 à 14:30. Tarif : – euros.

Alex est l’assistant de Philibert, le grand magicien. Avant l’arrivée de l’illusionniste, il a tout installé : les accessoires, le décor… et les tours de magie ! Il est d’autant plus heureux qu’il rêve secrètement d’être magicien, lui aussi.Mais Alex manque tellement de confiance en lui qu’il n’a jamais osé monter sur scène.L’heure du spectacle arrive, mais Philibert n’est toujours pas là…Alex va alors devoir improviser un spectacle dont il ne maîtrise pas grand chose… Ce n’est qu’avec l’aide du public qu’il va dépasser ses peurs, et qui sait, peut-être réaliser son rêve…

ESPACE WE WELCOME – LAGNY SUR MARNE 6 RUE DU DR NAUDIER 77400 Lagny-Sur-Marne 77