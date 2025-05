« Philibert le Magicien » Familia théâtre – Berck, 11 mai 2025 07:00, Berck.

Pas-de-Calais

« Philibert le Magicien » Familia théâtre rue de la marine Berck Pas-de-Calais

Tarif :

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-05-11

fin : 2025-05-11

Date(s) :

2025-05-11

A 10h30, au Familia Théâtre.

Un spectacle dans lequel les surprises s’enchaînent avec la complicité des spectateurs. Alex est l’assistant de Philibert, le grand magicien. Avant l’arrivée de l’illusionniste, il a tout installé les accessoires, le décor… et les tours de magie ! Il est d’autant plus heureux qu’il rêve secrètement d’être magicien, lui aussi. Mais Alex manque tellement de confiance en lui qu’il n’a jamais osé monter sur scène. L’heure du spectacle arrive, mais Philibert n’est toujours pas là… Alex va alors devoir improviser un spectacle dont il ne maîtrise pas grand-chose… Ce n’est qu’avec l’aide du public qu’il va dépasser ses peurs, et qui sait, peut-être réaliser son rêve…

Tarif unique 10€ (places en vente à l’office de tourisme)

Organisé par le Familia Théâtre +33(0)7 86 87 32 46 .

rue de la marine

Berck 62600 Pas-de-Calais Hauts-de-France +33 7 86 87 32 46

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement « Philibert le Magicien » Familia théâtre Berck a été mis à jour le 2025-04-25 par Adrien Duflos