PHILIPPE-AUDREY LARRUE-ST-JACQUES – LA SCENE LIBRE Paris samedi 25 octobre 2025.

PHILIPPE-AUDREY LARRUE-ST-JACQUES« Enfant du siècle »Philippe-Audrey Larrue-St-Jacques met son intelligence hors normes et sa culture stupéfiante au service de l’humour.Cet HPI hypersensible touche tous les publics par son écriture et son inclusivité naturelle et il est désormais le chouchou des québécois tant au théâtre, sur le net qu’à la télévision.Venir voir Philippe-Audrey Larrue-St-Jacques c’est découvrir un monde hilarant où Garou croise Victor Hugo, où Sartre s’en prend plein la tête dans un sketch délirant et c’est surtout rire aux éclats pendant une heure.LA PRESSE : TELERAMA – 4T{…} Le spectacle est un véritable bijou de drôlerie, brillamment écrit, d’une intelligence folle doublée d’une autodérision sans borne. {…} C’est à la fois sincère et hilarant, érudit sans jamais être ronflant, précis et absurde, poétique et désuet. Bref, un spectacle à ne rater sans aucun prétexte !Production : Les 2 Belges productions

LA SCENE LIBRE 4 Boulevard Strasbourg 75010 Paris 75