ANTONIA DE RENDINGER – ESPACE SAINT EXUPERY – Salle Jean COCTEAU Franconville La Garenne

ANTONIA DE RENDINGER Début : 2026-01-09 à 21:00. Tarif : – euros.

MAIRIE DE FRANCONVILLE PRÉSENTE : ANTONIA DE RENDINGERANTONIA DE RENDINGERVENDREDI 9 JANVIER 21HHumourDans le grand cycle de la vie, l’organisation mystérieuse du cosmos, il est des événements qui tels des comètes attendues fiévreusement par les spécialistes, ne se reproduisent que tous les 4, 6, 8 ans. Il en est ainsi des spectacles d’Antonia de Rendinger, qui après avoir sillonné le monde avec son dernier seule-en scène revient avec une nouvelle oeuvre plus pétillante, exigeante et brillante encore que la précédente (si si c’est possible)… une foison de personnages nouveaux, des sujets délicats et délicatement choisis (elle promet par exemple de ne pas parler du corona, du confinement, quelle classe…), des textes sublimes, une mise en scène sobre et intelligente : cet opus réunit tous ces ingrédients ! Vous en sortirez heureux sinon grandis ! La pertinence de son écriture, son parfait sens du rythme, c’est sûr, Antonia est une bête de scène, de Corps et d’Esprit.A PARTIR DE 15 ANSDURÉE 1H30Texte et interprétation : Antonia de RendingerMise en scène : Caroline DuffauMusiques : Franck Lebon

ESPACE SAINT EXUPERY – Salle Jean COCTEAU 32 Bis, Rue de la Station 95130 Franconville La Garenne 95