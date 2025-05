Philippe Besson pour le festival Culturissimo ! – Abbaye aux Dames Saintes, 22 mai 2025, Saintes.

À l’occasion du festival Culturissimo, organisé par les Espaces Culturels E.Leclerc, Philippe Bessons sera de passage à Saintes, pour une lecture de son dernier roman.

Avec _Vous parler de mon fils_, l’auteur charentais nous livre un récit poignant, nous confrontant au drame du harcèlement scolaire en tenant de célébrer, par-delà la mort, l’amour immense d’un père pour son fils trop tôt disparu.

Cette rencontre-lecture aura lieu le **jeudi 22 mai à 19h, à L’auditorium de l’Abbaye aux Dames de Saintes**.

Pour sa 12ème édition, Culturissimo propose près de 100 événements organisés dans toute la France : lectures, concerts, lectures musicales, ciné-concerts…d’artistes tels que David Foekinos, Guillaume de Tonquédec, Gaël Faye, Julie Depardieu, Bruno Putzulu, Camille et Julie Berthollet, Stéphane Freiss, et bien d’autres.

Ce festival, **entièrement gratui**t, est né de la volonté des Espaces Culturels E.Leclerc de rendre la culture accessible à toutes et tous.

Les invitations, obligatoires, sont à retirer en magasin, l’espace culturel E.Leclerc des Couteaux.

0546938488

Abbaye aux Dames 11 place de l’Abbaye Saintes 17100 Charente-Maritime