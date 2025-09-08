Exposition de sculptures de Philippe Buil Galerie J.C.Simon Le Puy-en-Velay

Exposition de sculptures de Philippe Buil

Galerie J.C.Simon 1 Place Monseigneur de Galard Le Puy-en-Velay Haute-Loire

Début : Samedi 2025-09-08 08:00:00

fin : 2025-11-07 17:30:00

2025-09-08

L’exposition « Entre ombres et lumières, des dentelles de métal » de l’artiste sculpteur Philippe Buil, est à venir admirer à la galerie Jean-Claude Simon, à l’Hôtel du Département.

Ouvert du lundi au vendredi de 8h à 17h30.

Galerie J.C.Simon 1 Place Monseigneur de Galard Le Puy-en-Velay 43000 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 07 43 43

English :

The exhibition « Entre ombres et lumières, des dentelles de métal » by sculptor Philippe Buil, can be admired at the Galerie Jean-Claude Simon, Hôtel du Département.

Open Monday to Friday, 8am to 5.30pm.

German :

Die Ausstellung « Entre ombres et lumières, des dentelles de métal » des Bildhauers Philippe Buil ist in der Galerie Jean-Claude Simon im Hôtel du Département zu bewundern.

Geöffnet von Montag bis Freitag von 8:00 bis 17:30 Uhr.

Italiano :

La mostra « Entre ombres et lumières, des dentelles de métal » (« Tra luci e ombre, merletti di metallo ») dello scultore Philippe Buil può essere ammirata presso la galleria Jean-Claude Simon dell’Hôtel du Département.

Aperta dal lunedì al venerdì, dalle 8.00 alle 17.30.

Espanol :

La exposición « Entre ombres et lumières, des dentelles de métal » (« Entre luces y sombras, encajes de metal ») del escultor Philippe Buil puede admirarse en la galería Jean-Claude Simon del Hôtel du Département.

Abierto de lunes a viernes, de 8.00 a 17.30 h.

