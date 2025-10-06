PHILIPPE CAVERIVIERE – CENTRE DE CONGRES PROUVE Nancy

PHILIPPE CAVERIVIERE Début : 2026-06-12 à 20:00. Tarif : – euros.

PHILIPPE CAVERIVIERETU CROIS QUE C’EST UNE BONNE IDÉE ?NOUVEAU SPECTACLEAvec un humour qui navigue entre le rire et l’émotion, Caverivière démontre qu’on peut rire de tout, même des choses les plus douloureuses. Il propose un spectacle « superficiel par profondeur », une façon de transformer l’absence en matière à rire. Ce seul-en-scène vous fera découvrir que l’humour est souvent le meilleur moyen de guérir.

CENTRE DE CONGRES PROUVE 1 PLACE DE LA REPUBLIQUE 54000 Nancy 54