PHILIPPE CAVERIVIERE – CENTRE DES CONGRES D’ANGERS Angers

PHILIPPE CAVERIVIERE Début : 2026-04-24 à 20:00. Tarif : – euros.

K PRODUCTION PRESENTE EN ACCORD AVEC GILBERT COULLIER PRODUCTIONS : PHILIPPE CAVERIVIEREPHILIPPE CAVERIVIERETU CROIS QUE C’EST UNE BONNE IDÉE ?NOUVEAU SPECTACLEAvec un humour qui navigue entre le rire et l’émotion, Caverivière démontre qu’on peut rire de tout, même des choses les plus douloureuses. Il propose un spectacle « superficiel par profondeur », une façon de transformer l’absence en matière à rire. Ce seul-en-scène vous fera découvrir que l’humour est souvent le meilleur moyen de guérir

Vous pouvez obtenir votre billet ici

CENTRE DES CONGRES D’ANGERS 33 BD CARNOT 49100 Angers 49