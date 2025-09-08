Philippe Caverivière Troyes
Philippe Caverivière Troyes vendredi 16 janvier 2026.
Philippe Caverivière
Le Troyes Fois Plus Troyes Aube
Tarif : 35 – 35 – 62 Eur
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-16 21:00:00
fin : 2026-01-17
Date(s) :
2026-01-16
Avec un humour qui navigue entre le rire et l’émotion, Caverivière démontre qu’on peut rire de tout, même des choses les plus douloureuses. Il propose un spectacle superficiel par profondeur , une façon de transformer l’absence en matière à rire. Ce seul-en-scène vous fera découvrir que l’humour est souvent le meilleur moyen de guérir. .
Le Troyes Fois Plus Troyes 10000 Aube Grand Est +33 3 25 41 08 48 contact@letroyesfoisplus.fr
