Philippe Caverivière Troyes

Philippe Caverivière Troyes vendredi 16 janvier 2026.

Philippe Caverivière

Le Troyes Fois Plus Troyes Aube

Tarif : 35 – 35 – 62 Eur

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-16 21:00:00

fin : 2026-01-17

Date(s) :

2026-01-16

Avec un humour qui navigue entre le rire et l’émotion, Caverivière démontre qu’on peut rire de tout, même des choses les plus douloureuses. Il propose un spectacle superficiel par profondeur , une façon de transformer l’absence en matière à rire. Ce seul-en-scène vous fera découvrir que l’humour est souvent le meilleur moyen de guérir. .

Le Troyes Fois Plus Troyes 10000 Aube Grand Est +33 3 25 41 08 48 contact@letroyesfoisplus.fr

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Philippe Caverivière Troyes a été mis à jour le 2025-09-08 par Office de Tourisme Troyes la Champagne