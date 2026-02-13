Philippe Caverivière – Tu crois que c’est une bonne idée ?, Le Pin Galant, Mérignac

Philippe Caverivière – Tu crois que c’est une bonne idée ? Samedi 27 mars 2027, 20h00 Le Pin Galant Gironde

Cat 2 : 41€ / Cat 1 : 53€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2027-03-27T20:00:00+01:00 – 2027-03-27T22:00:00+01:00

Fin : 2027-03-27T20:00:00+01:00 – 2027-03-27T22:00:00+01:00

Avec un humour qui navigue entre le rire et l’émotion, Caverivière démontre qu’on peut rire de tout, même des choses les plus douloureuses. Il propose un spectacle «superficiel par profondeur », une façon de transformer l’absence en matière à rire. Ce seul-en-scène vous fera découvrir que l’humour est souvent le meilleur moyen de guérir.

Le Pin Galant 34 avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny 33700 Mérignac Mérignac 33700 Centre ville Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 56 97 82 82 https://www.lepingalant.com [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie.lepingalant.com/fr/product/25/le_pin_galant/philippe_caveriviere »}] Afin de vous garantir un placement adapté, les spectateurs à mobilité réduite sont invités à signaler leur handicap et à réserver leurs places directement auprès du service billetterie.

Emmanuel Bournot