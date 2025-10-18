Philippe Caverivière Tu crois que c’est une bonne idée ? Palais Beaumont Pau
Philippe Caverivière Tu crois que c’est une bonne idée ? Palais Beaumont Pau samedi 18 avril 2026.
Palais Beaumont Allée Alfred de Musset Pau Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 38 – 38 – 38 EUR
Début : 2026-04-18
fin : 2026-04-18
2026-04-18
NOUVEAU SPECTACLE
Avec un humour qui navigue entre le rire et l’émotion, Caverivière démontre qu’on peut rire de tout, même des choses les plus douloureuses. Il propose un spectacle superficiel par profondeur , une façon de transformer l’absence en matière à rire. Ce seul-en-scène vous fera découvrir que l’humour est souvent le meilleur moyen de guérir. .
Palais Beaumont Allée Alfred de Musset Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine
