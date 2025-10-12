Philippe Chagne, Rémi Toulon + guests « Porgy & Bess » release party Le Son de la Terre PARIS 05

Philippe Chagne, Rémi Toulon + guests « Porgy & Bess » release party Le Son de la Terre PARIS 05 dimanche 12 octobre 2025.

A l’occasion des 90 ans de la création de Porgy & Bess, le saxophoniste Philippe Chagne et le pianiste Rémi Toulon proposent une relecture personnelle et virtuose du chef- d’œuvre de George Gerswhin.

Fort d’une complicité de longue date et plus de 1000 concerts en France et en Europe, le duo surprend par la richesses de ses textures sonores et s’approprie les mélodies de Porgy & Bess avec virtuosité, humour et une joie de jouer particulièrement communicative !

Pour fêter la sortie de l’album sur le label Ahead, Philippe Chagne et Rémi Toulon invitent la chanteuse Hetty Kate, le contrebassiste Marc Bollengier et le batteur Vincent Frade

Philippe Chagne: sax ténor, baryton, clarinette basse

Rémi Toulon: piano

Le dimanche 12 octobre 2025

de 14h30 à 16h00

payant Billetterie : 20 EUR Tout public.

Le Son de la Terre 2 Port de Montebello 75005 Musique live et bistronomie inspirées du monde !PARIS 05