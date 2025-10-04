Philippe Cornier interprete les chefs d’oeuvre de la guitare espagnole Capbreton

Philippe Cornier interprete les chefs d'oeuvre de la guitare espagnole Capbreton samedi 4 octobre 2025.

Philippe Cornier interprete les chefs d’oeuvre de la guitare espagnole

Eglise St Nicolas Capbreton Landes

2025-10-04

2025-10-04

Ambassadeur et. magicien de la guitare ,Philippe Cornier est de retour!!

interpréte sensible et fougueux,ses concerts sont des moments de grace hors du temps!

Pas d’expression théâtrale, de grands mouvements, mais Philippe Cornier joue en intériorité, la force de sa passion se traduit par l’énergie qu’il insuffle à sa guitare.

Son programme est d’une variété passionante ,alliant musique espagnole aux compositeurs d’hier et d’aujourd’hui.

Philippe s’est produit dans la Cathédrale de Canterbury,Obni Dum de Prague, au Museo de la Ciudad de Mexico, dans la Cathédrale d’Aix en Provence ou dans l’Abbaye de Conques….

il a enregistré Ivresse de la guitare et les concerto de Vivaldi sous la direction de Jean Louis Forestier.

au programme; Albéniz, Turina, Falla, Bach .

Eglise St Nicolas Capbreton 40130 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 061312048 philippecornier@wanadoo.fr

English : Philippe Cornier interprete les chefs d’oeuvre de la guitare espagnole

Ambassador and magician of the guitar, Philippe Cornier is back!

a sensitive and spirited performer, his concerts are timeless moments of grace!

German : Philippe Cornier interprete les chefs d’oeuvre de la guitare espagnole

Philippe Cornier, der Botschafter und Zauberer der Gitarre, ist wieder da!

seine Konzerte sind zeitlose Momente der Anmut!

Italiano :

Ambasciatore e mago della chitarra, Philippe Cornier è tornato!

interprete sensibile e pieno di spirito, i suoi concerti sono momenti di grazia senza tempo!

Espanol : Philippe Cornier interprete les chefs d’oeuvre de la guitare espagnole

Embajador y mago de la guitarra, Philippe Cornier está de vuelta

intérprete sensible y enérgico, ¡sus conciertos son momentos de gracia atemporales!

