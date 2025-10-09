Philippe Decouflé / Compagnie DCA Parc de la Villette PARIS
Philippe Decouflé / Compagnie DCA Parc de la Villette PARIS jeudi 9 octobre 2025.
Le plus facétieux des chorégraphes français réunit dans Entre-Temps neuf danseurs et danseuses complices, aux parcours riches, explorant leur passé pour parler du présent. Un spectacle profondément humain.
Cette nouvelle création sur le temps célèbre l’extraordinaire pouvoir de la danse
Du jeudi 09 octobre 2025 au dimanche 26 octobre 2025 :
dimanche
de 16h00 à 17h50
samedi
de 18h00 à 19h50
jeudi
de 19h00 à 20h50
mardi, mercredi, vendredi
de 20h00 à 21h50
payant
Public adultes.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2025-10-09T22:00:00+02:00
fin : 2025-10-26T18:50:00+01:00
Date(s) : 2025-10-09T19:00:00+02:00_2025-10-09T20:50:00+02:00;2025-10-10T20:00:00+02:00_2025-10-10T21:50:00+02:00;2025-10-11T18:00:00+02:00_2025-10-11T19:50:00+02:00;2025-10-12T16:00:00+02:00_2025-10-12T17:50:00+02:00;2025-10-14T20:00:00+02:00_2025-10-14T21:50:00+02:00;2025-10-15T20:00:00+02:00_2025-10-15T21:50:00+02:00;2025-10-16T19:00:00+02:00_2025-10-16T20:50:00+02:00;2025-10-17T20:00:00+02:00_2025-10-17T21:50:00+02:00;2025-10-18T18:00:00+02:00_2025-10-18T19:50:00+02:00;2025-10-19T16:00:00+02:00_2025-10-19T17:50:00+02:00;2025-10-21T20:00:00+02:00_2025-10-21T21:50:00+02:00;2025-10-22T20:00:00+02:00_2025-10-22T21:50:00+02:00;2025-10-23T19:00:00+02:00_2025-10-23T20:50:00+02:00;2025-10-24T20:00:00+02:00_2025-10-24T21:50:00+02:00;2025-10-25T18:00:00+02:00_2025-10-25T19:50:00+02:00;2025-10-26T16:00:00+02:00_2025-10-26T17:50:00+02:00
Parc de la Villette 211 avenue Jean Jaurès 75019 PARIS
https://www.lavillette.com/manifestations/cie-dca-philippe-decoufle-entre-temps-25-26/ +33140037575