Philippe Decouflé / Compagnie DCA Parc de la Villette PARIS jeudi 9 octobre 2025.

Le plus facétieux des chorégraphes français réunit dans Entre-Temps neuf danseurs et danseuses complices, aux parcours riches, explorant leur passé pour parler du présent. Un spectacle profondément humain.

Cette nouvelle création sur le temps célèbre l’extraordinaire pouvoir de la danse

Du jeudi 09 octobre 2025 au dimanche 26 octobre 2025 :

dimanche

de 16h00 à 17h50

samedi

de 18h00 à 19h50

jeudi

de 19h00 à 20h50

mardi, mercredi, vendredi

de 20h00 à 21h50

payant

Public adultes.

Parc de la Villette 211 avenue Jean Jaurès 75019 PARIS

https://www.lavillette.com/manifestations/cie-dca-philippe-decoufle-entre-temps-25-26/ +33140037575