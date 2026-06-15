Babeau-Bouldoux

PHILIPPE ET MICHÈLE VOUS RACONTENT CINQ SIÈCLES D’HISTOIRE À CAUDURO

Babeau-Bouldoux Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-20

fin : 2026-07-20

Date(s) :

2026-07-20 2026-07-27 2026-08-03 2026-08-10

Une promenade dans Cauduro pour découvrir ou redécouvrir le four à pain, la chapelle, l’oratoire, le vieux puits de 1793, quatre témoins du passé, rénovés par l’association les amis de Cauduro , avec l’aide précieuse de la mairie.

Des panneaux d’exposition et un diaporama permettent de percevoir les travaux entrepris dans les villages des Hauts-Cantons

Une promenade dans Cauduro pour découvrir ou redécouvrir le four à pain, la chapelle, l’oratoire, le vieux puits de 1793, quatre témoins du passé, rénovés par l’association les amis de Cauduro , avec l’aide précieuse de la mairie.

Des panneaux d’exposition et un diaporama permettent de percevoir les travaux entrepris dans les villages des Hauts-Cantons .

Babeau-Bouldoux 34360 Hérault Occitanie +33 6 03 36 53 95

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English :

A walk in Cauduro to discover or rediscover the bread oven, the chapel, the oratory, the old well of 1793, four witnesses of the past, renovated by the association les amis de Cauduro , with the precious help of the town hall.

Exhibition panels and a slide show allow to perceive the works undertaken in the villages of the Hauts-Cantons

L’événement PHILIPPE ET MICHÈLE VOUS RACONTENT CINQ SIÈCLES D’HISTOIRE À CAUDURO Babeau-Bouldoux a été mis à jour le 2026-06-15 par 34 OT DU CANAL DU MIDI AU ST-CHINIAN