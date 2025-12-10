Philippe Kieffer Espace Simone Veil Limoges

Philippe Kieffer

Héros du Débarquement et fondateur du 1er Bataillon de Fusiliers Marins Commandos, Philippe Kieffer demeure l’une des grandes figures de la France libre. Visionnaire et d’un courage exemplaire, il fut à la tête de ces volontaires français qui participèrent au 6 juin 1944 au côté des Alliés sur les plages de Normandie.

Sa fille, Dominique Kieffer, viendra lui rendre hommage lors d’une conférence consacrée à son parcours, à son engagement et à l’héritage moral qu’il a laissé à travers les générations. À travers des souvenirs personnels et des témoignages rares, elle évoquera l’homme derrière le héros un patriote animé par la liberté, mais aussi un père et un humaniste.

