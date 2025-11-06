Philippe Lellouche en spectacle! Petit Kursaal Besançon

Philippe Lellouche en spectacle!

Petit Kursaal 2 Place du Théâtre Besançon Doubs

Seul sur scène pour la première fois, venez découvrir Philippe Lellouche dans un one-man-show intime et personnel.

Un spectacle drôle et réconfortant sur la nostalgie heureuse où il aborde avec autodérision ses souvenirs d’enfance en famille, ses premiers émois amoureux, mais aussi ses névroses et ses coups de gueule, qu’il partage sans retenue avec un public conquis.

Après 15 ans de triomphe au théâtre et après avoir partagé la scène avec les plus grands, Philippe Lellouche vous propose avec Stand Alone un délicieux voyage dans le temps. .

